Serie A, stasera si decide lo scudetto: ecco le due gare in programma oggi

Cagliari e Como saranno soltanto due vittime sacrificali o scriveranno la storia intralciando il cammino scudetto di una delle pretendenti? Lo scopriremo stasera, con i due match che assegneranno il titolo della stagione 2024-2025.

A sfidarsi in contemporanea (ore 20,45) saranno Como - Inter e Napoli - Cagliari; i partenopei hanno nelle mani il proprio destino: in caso di vittoria, potranno festeggiare uno scudetto che pesa come un macigno.L'Inter, dal canto suo, dovrà battere il Como e sfidare in un passo falso degli uomini di Conte. Tutto è ancora possibile, gli ultimi 90 minuti stanno per iniziare.

