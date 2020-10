Serie B, inizio flop del Frosinone: la panchina di Nesta già a rischio

Una partita, zero punti. Inizio deludente del Frosinone di Alessandro Nesta che, dopo una sola giornata di Serie B, si trova all'ultimo posto in classifica. Nel primo turno, i gialloblù hanno perso in casa 0-2 contro l'Empoli. Sono già iniziati i primi malumori in Ciociaria. Come riporta Tuttosport, la panchina di Nesta sarebbe già a rischio. Contro il Venezia nella prossima giornata, l'ex difensore della Lazio si gioca il suo futuro. Il Frosinone starebbe pensando all'ex Bari Vincenzo Vivarini come sostituto.

