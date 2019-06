Serie B, Palermo non iscritto al campionato: protesta fuori dal Barbera

Il Palermo non ha rispettato la dead line di mezzanotte per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Serviva il deposito di una fideiussione che però non è mai arrivata negli uffici della Lega di B. Secondo quanto riferito a Sportitalia dal proprietario Salvatore Tuttolomondo la fideiussione sarebbe stata inviata via pec alle 23:59, ma un problema telematico avrebbe vanificato il tentativo. Clima teso fuori dal Barbera dove circa cinquanta tifosi si sono radunati per protestare contro la società. Nel caso in cui venisse confermata la non iscrizione, in B sarebbe ripescato il Venezia. Anche il Foggia, come i rosanero, non ha rispettato in toto la scadenza presentando la documentazione incompleta: al momento è fuori dalla prossima Serie C.

