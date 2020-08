Sorteggi Europa League, il Milan pesca lo Shamrock Rovers

EUROPA LEAGUE, MILAN - Saranno gli irlandesi dello Shamrock Rovers i primi avversari del Milan in Europa League. Questo l'esito del sorteggio del secondo turno di qualificazione svolto a Nyon, in Svizzera. La sfida in gara secca si giocherà in Irlanda giovedì 17 settembre, l'orario è ancora da definire.

