Tonali, è finita la squalifica: il Newcastle rivela quando tornerà in campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Newcastle United sui propri canali social ha annunciato la data del ritorno in campo di Sandro Tonali dopo la squalifica per la violazione di 50 regole sulle scommesse: "Annunciamo che Sandro Tonali tornerà in prima squadra mercoledì 28 agosto dopo la conclusione dei dieci mesi di squalifica dal calcio agonistico"