Tovalieri: "Mancano dei ricambi, ma nei titolari la Lazio se la gioca con tutti"

Ex attaccante, tra le altre anche della Roma. Sandro Tovalieri è intervenuto a TMW Radio per fare il punto sul momento del Napoli e delle romane. Ecco dunque il suo pensiero sulla Lazio, salda al terzo posto e reduce dalla grande vittoria a danni della Juventus: "I biancocelesti sono una delle squadre più in forma della Serie A, poi battere la Juve in questo modo genera inevitabilmente grande entusiasmo. I giocatori che ha davanti fanno paura a tutti. La Lazio gioca un bellissimo calcio, ma le mancano alcuni ricambi. Finché i titolari funzionano, può lottare con tutti".

