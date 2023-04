Tullio Tinti (ag.): "Giovani italiani? Vi spiego perché valgono più degli stranieri"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Tullio Tinti ha raccontato vari aspetti del mondo dei procuratori sportivi. Entrando nei meandri del calciomercato ha toccato temi come quello dei parametri zero o del valore attribuito ai giovani calciatori italiani, rispetto gli stranieri:

STRANIERI PIU' COSTOSI DEGLI ITALIANI? - "E' vero, ma non in generale. Di alcuni Paesi è vero. Magari un norvegese e svedese costa di meno, ma quello che incide nel nostro calcio e che combattiamo è il discorso che sono arrivati troppi stranieri qui di livello e hanno tolto il posto ai nostri giovani. Nel 2020 è stata introdotta la legge per riportare i nostri ragazzi di valore in Italia, ma questa cosa è stata estesa poi a tutti i lavoratori. Anche nel calcio uno straniero costa il 50% di meno come tassazione rispetto a un italiano. In un momento di difficoltà allora un presidente cosa fa? Così molti nostri bravi ragazzi oggi devono andare in C o D e il percorso diventa più complicato. In C magari non ha più la consapevolezza della sua forza e viene meno l'autostima. Questa norma ha fatto danni, quest'anno è stato messo un paletto sui giovani e anche sul tetto. Ma in Serie A è cambiato poco. E' stato fatto un errore e speriamo che questa normativa venga tolta. E' discriminante davvero nei confronti dei calciatori ma in generale dei lavoratori italiani".

PARAMETRO ZERO - "Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l'hanno portato i club. Chiaramente i contratti bisogna farli in due, quando un calciatore legittimamente può dire a un anno dalla scadenza di aspettare viene pubblicizzato, quando un club ha un giocatore in scadenza è tutto normale. A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista. Solo qualche anno fa i trasferimenti erano diventati anche fin troppo importanti. Si pagavano i giocatori anche 70-80 milioni, che sono anche un'esagerazione. E poi ci si lamenta se uno costa 100 milioni e vuole 10 milioni di ingaggio. Se vale di più ovvio che chiede di più. Con costi di trasferimento più bassi guadagnerebbero di meno. Oggi si sta parlando della nostra categoria come un'entità unica poco rispettosa, ma non è così. La stragrande maggioranza è nelle regole, qualcuno magari non c'è ed è giusto combatterlo".