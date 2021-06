Turchia - Italia, anche Acerbi esulta per la vittoria: "Ci siamo!" - FOTO

Una vittoria bella, di carattere e soprattutto importantissima quella dell'Italia che all'esordio ha battuto la Turchia imponendosi per 0-3 grazie all'autorete di Demiral, al gol di Immobile e al sigillo finale di Insigne. Francesco Acerbi questa sera non è sceso campo ma dalla panchina ha fatto il tifo per i compagni per tutti i 90 minuti. Al triplice fischio la gioia è condivisa anche sui social: "Ci siamo", scrive il leone con tanto di tricolare a sugellare la frase.

