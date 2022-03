Ucraina, l’aiuto di Glik ai bambini: finanziato l'acquisto di un'ambulanza

TUTTOmercatoWEB.com

Il mondo del calcio aiuta l'Ucraina. Non solo associazioni e club, in un momento così delicato e difficile per questa nazione, anche i singoli calciatori stanno cercando di dare il proprio contributo. Fra questi c'è Kamil Glik, difensore del Benevento e della nazionale polacca, che, come riportato dalla rassegna stampa a cura di Radiosei, ha finanziato, con sua moglie, l'acquisto di un'ambulanza che servirà per trasportare i bambini in fuga dal conflitto e che cercano riparo in Polonia.