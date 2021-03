Udinese - Lazio, i convocati di Gotti: out Deulofeu, recupera Ouwejan - FOTO

A poco meno di ventiquattro ore dal match contro la Lazio, sui canali ufficiali dell'Udinese è stato pubblicato l'elenco dei calciatori convocati dal tecnico Gotti. Confermata l'assenza di Deulofeu, che si era allenato in maniera differenziata negli ultimi giorni, mentre recupero in extremis per Ouwejan. Di seguito, la lista completa: "Portieri - Musso, Gasparini, Scuffet; Difensori - Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar; Centrocampisti - Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Micin, Pereyra; Attaccanti - Okaka, Braaf, Nestorovski, Llorente, Forestieri".

