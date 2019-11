Udinese, Nestorovski: “Ripartiamo con la Lazio! La prepareremo al meglio…”

Dopo la vittoria ottenuta nei minuti di recupero contro il Sassuolo, la Lazio, dopo la parentesi europea contro il Cluj di domani, dovrà vedersela con l’Udinese tra le mura amiche dell’Olimpico. A distanza di qualche giorno dal match, il bianconero Ilija Nestorovski ha rilasciato una lunga intervista, nella quale si è soffermato anche sulla gara con i biancocelesti: “Contro la Sampdoria? Nel primo tempo in campo c’è stata solo l’Udinese. Poi purtroppo l’espulsione di Jajalo ha cambiato la partita. Ma ripartiamo per preparare al meglio la gara con la Lazio di domenica. Obiettivo? Arrivare a dieci gol, sarebbe un sogno. Per sei stagioni consecutive sono andato in doppia cifra, ora che sto giocando di più spero di ripetermi. Se ho un idolo? Il mio idolo sono io”, riporta la rassegna stampa di Radiosei.

Lazio, nuova avventura per l'ex Filippini: ruolo da vice al Livorno

Lazio, 14 anni fa il primo gol di Tare in biancoceleste: il ricordo della gara

TORNA ALLA HOMEPAGE