UFFICIALE - Brescia, esonerato Grosso: al suo posto torna Corini

Era nell'aria la notizia, sul sito ufficiale del Brescia è arrivata l'ufficialità. Esonerato Fabio Grosso, torna al suo posto Eugenio Corini. Il comunicato: "Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della prima squadra. A lui e a tutto il suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Il nuovo mister di Brescia Calcio è Eugenio Corini. L’accordo con l’allenatore bresciano è stato raggiunto al termine di un lungo e chiarificatore incontro tra Corini stesso, la dirigenza di Brescia Calcio e il presidente, Massimo Cellino. Si può parlare di un nuovo corso che vede tra i protagonisti un “nuovo” allenatore e un “nuovo” presidente, uniti e coesi con il massimo impegno per il Brescia Calcio. Mister Corini incontrerà i media domani, martedì 3 dicembre, alle ore 18:30 presso l’Oratorio sito in via Mazzini a Torbole Casaglia".

