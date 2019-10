UFFICIALE - Pioli è il nuovo allenatore del Milan: i dettagli sul contratto

Con un comunicato diramato tramite i profili social del club, il Milan ha ufficializzato l'indiscrezione degli ultimi giorni: Stefano Pioli, ex tecnico della Lazio, è il nuovo allenatore dei rossoneri. Una decisione che, fin dai primi rumors, ha scatenato polemiche tra i supporter del Diavolo che hanno manifestato il proprio malessere tramite l'hastag #Pioliout. Starà al mister emiliano smentire dubbi e perplessità, non solo per conquistare i suoi nuovi tifosi, ma anche per garantirsi la conferma. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, l'accordo con il Milan è stato preso sulla base di un biennale a 1,5 milioni di euro a stagione, sul quale però pende una postilla di Damocle: nel caso in cui Pioli non dovesse nemmeno raggiungere il piazzamento in Europa League, le parti si separeranno al termine di questa stagione. Ma, per scongiurare tale evenienza, la dirigenza rossonera ha previsto anche un bonus da 500 mila euro nel caso la squadra dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League. Un incentivo in più dunque per l'ex Lazio, che in carriera era già passato dal capoluogo lombardo. Pioli è stato anche allenatore dell'Inter (squadra per cui ha confessato di aver fatto sempre il tifo ndr) per 6 mesi nella stagione 2016/17. Questo lo rende l'ottavo tecnico ad aver guidato entrambe le squadre di Milano: l'ultimo ad averlo fatto prima di lui è stato Leonardo.

