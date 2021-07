UFFICIALE - Tokyo 2020, Olimpiadi si giocheranno senza spettatori

La notizia era nell'aria ma adesso è diventata ufficiale. Le Olimpiadi di Tokyo 2020, che prenderanno il via il 23 luglio, si giocheranno con la completa assenza del pubblico. Il Giappone aveva già prolungato lo stato di emergenza fino al 22 agosto così da evitare una nuova ondata di contagi Covid in tutto il paese in conseguenza dei giochi. A comunicare la decisione ufficiale il ministro per i Giochi, Tamayo Marukawa.

