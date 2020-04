United per l'Italia, questa sera il torneo virtuale tra calciatori con Immobile: dove vederlo

Non sarà il calcio giocato, ma è un appuntamento che tanti appassionati dello sport più bello del mondo non vorranno perdersi: stasera va in scena United per l'Italia, lo speciale torneo virtuale tra calciatori che tornano sul prato verde, anche se in una console. Tra i protagonisti dell'iniziativa, nata per sostenere la raccolta fondi a favore della Protezione Civile impegnata nella lotta contro il coronavirus, c'è ovviamente anche il bomber della Lazio Ciro Immobile, che non ha mai tenuto nascosta la sua passione per i videogame calcistici. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 dalle 20:30 e prevede anche pre e post partita, sarà commentato da Andrea Marinozzi e Luca Mastrorilli e metterà di fronte due squadre composte da 11 giocatori ciascuna che si affronteranno in tre tempi da 15 minuti. Di seguito i nomi degli altri calciatori partecipanti all'iniziativa: Materazzi, Kean, Masina, Zappacosta, Florenzi, Gollini, Orsolini, Luca Pellegrini, Pisacane, Simeone, Bertolacci, Falco, Donati, Petagna, Quintero, Vido, Lezzerini e Viviano.

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI JR FA DISCUTERE IN ROMANIA

FELIPE ANDERSON PUO' TORNARE IN ITALIA, MA IL WEST HAM SPARA ALTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE