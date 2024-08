"Vendi e vattene": i tifosi del Torino e la contestazione contro Cairo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore 14:30 di domani pomeriggio, stadio Filadelfia: sono queste le indicazioni per la protesta contro Urbano Cairo. "Il tuo tempo è scaduto, vendi e vattene", lo slogan che ha subito fatto il giro dei social. Il volantino è firmato “La Maratona”, vale a dire il cuore pulsante del tifo granata, che ha organizzato un pomeriggio di contestazioni verso il patron. Si diceva che il ritrovo sarà il Filadelfia, a quattro ore dalla prima sfida casalinga in campionato del nuovo Toro di Vanoli all’Olimpico Grande Torino.

Ed è proprio allo stadio che si “completerà” la mini-marcia da meno di un chilometro, tanto quanto distano le due strutture. La protesta, quindi, si sposterà sul lato della tribuna Ovest, poi si vedrà chi resterà fuori e chi entrerà dentro, ma sempre in clima di contestazione. L’allerta è massima anche per quel che riguarda Digos e forze dell’ordine, considerando che pure con i tifosi dell’Atalanta non c’è un buon rapporto, per usare un eufemismo. E il Filadelfia rimane proprio dalla parte del settore ospiti, di conseguenza verrà creato un “corridoio” apposito per non far entrare in contatto le due tifoserie.

TORNA ALLA HOMEPAGE