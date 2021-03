Milan, nessun accordo ancora per il rinnovo di Donnarumma: e lo United...

Il Milan e Gigio Donnarumma non hanno ancora trovato la giusta quadra per il rinnovo del contratto del portiere rossonero. La squadra di Pioli ora sarà impegnata nel difficile scontro contro il Manchester United che da tempo corteggia l'estremo difensore. Proprio la gara di Europa League potrebbe essere una passerella molto importante per il numero 99, chissà che non sia proprio l'Inghilterra la sua prossima destinazione in caso di mancato rinnovo.

