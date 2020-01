Pippo Inzaghi perde il portafoglio: finale da "selfie"

Quando si perde un portafoglio, spesso la prima cosa che si pensa è di non ritrovarlo più. Invece, a Pippo Inzaghi, non è andata così. Dopo aver smarrito il suo nella zona alta della città, che pullula di centri commerciali, qualcuno lo ha ritrovato e portato ai carabinieri. Quello che succede dopo strappa un sorriso. Quando i militari dell'Arma scoprono che il portafoglio appartiene a Pippo Inzaghi, la chiamata è istantanea. Il tecnico si precipita a riprendere i suoi beni, ringraziando ovviamente donna e carabinieri. Cosa dare in cambio? Ovviamente un bel selfie. Un selfie concesso con tutto il cuore.

LAZIO, ESCALANTE HA FIRMATO

LAZIO - CREMONESE, LE PAGELLE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE