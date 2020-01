Lazio, le pagelle dei quotidiani: Jony sinistro fatato, ancora sottotono Berisha

La Lazio vince anche in Coppa Italia passando agevolmente il turno contro la Cremonese, battuta per 4-0 all'Olimpico. Voti alti per molti, bravi a mettere sui binari giusti la partita fin dai primi minuti, e ad archiviare subito la pratica. Jony è il migliore per tutti i maggiori quotidiani sportivi, con i 3 assist vincenti partiti dal suo sinistro. Segue poi Immobile, che supera definitivamente Giordano nella classifica dei bomber più prolifici della storia biancoceleste. Non una prestazione esaltante invece per Berisha, l'ennesima con la maglia della Lazio. Il Corriere dello Sport lo boccia seccamente con un 5.



Corriere dello Sport: Proto 6,5, Bastos 6,5, Luiz Felipe 6,5 (D. Anderson 5,5), Acerbi 7, Patric 7, Parolo 6,5, Cataldi 6,5 (A. Anderson 6), Berisha 5, Jony 7,5, Adekanye 6, Immobile 7,5 (Minala 5). All. Inzaghi 7.



Gazzetta dello Sport: Proto 6,5, Bastos 7, Luiz Felipe 6 (D. Anderson 6), Acerbi 6,5, Patric 7, Parolo 6,5, Cataldi 6,5 (A. Anderson 6), Berisha 6, Jony 7,5, Adekanye 6, Immobile 7 (Minala 6). All. Inzaghi 7.



