Roma, l'ex ds Petrachi chiede 5 milioni di risarcimento al club

La questione tra la Roma e l'ex ds Petrachi non è ancora finita, per lo meno dal punto di vista legale. Mentre il club giallorosso è ancora alla ricerca del suo sostituto ieri si è svolta la prima udienza in tribunale dopo il licenziamento da parte del club per giusta causa del direttore sportivo. Il dirigente ha infatti intentato una causa e chiede un risarcimento di 5 milioni di euro. Per ora nessun accordo è stato ancora trovato dalle parti.

