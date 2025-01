Calciomercato Lazio | Fazzini, ma non solo: ecco il punto sulle trattative

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Fazzini in attesa, poi altri movimenti tra entrate e uscite, tra presente e futuro. Il classe 2003 rimane il primo obiettivo per il centrocampo, ma la trattativa con l'Empoli per ora non si sblocca, ci sarebbero anche alcune cose da risolvere con il giocatore che vorrebbe garantito un certo spazio e un certo numero di presenze. Ma la politica di Baroni è quella della meritocrazia: gioca chi se lo guadagna in campo, difficile poter assicurare a un giocatore uno spazio ben definito e determinato. Poi è chiaro che Fazzini spazio lo avrebbe, per una questione numerica e di caratteristiche, ma la società sta riflettendo, perché come detto da Fabiani chi entra nella Lazio "deve farlo in punta di piedi". Lotito ha offerto 10 milioni complessivi, l'Empoli ne chiede 14 per concedere il prestito gratuito o 12 se la Lazio accettasse di rendere il prestito oneroso. Ma il patron laziale per ora non si smuove, ritiene congrua l'offerta fatta, tanto più che ora il Napoli pare essersi defilato, stanco di aspettare il giocatore che preferirebbe sbarcare a Roma, visto che alla corte di Conte sarebbe ancor più chiuso. Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore, si tenterà di avvicinarsi e di trovare un compromesso che accontenti tutte le parti in causa.

NON SOLO FAZZINI - La Lazio comunque lavora anche ad altri profili, uno soprattutto, proveniente dall'estero e che per ora viene tenuto top secret. A Empoli, però, non c'è solo Fazzini, un altro elemento che piace molto è Adrian Ismajli, classe '96, che benissimo sta facendo con D'Aversa, è un nome che la Lazio sta tenendo caldo per giugno, quando il calciatore andrà in scadenza. Difficile immaginare che Ismajli possa arrivare a Roma da subito, bisognerebbe tagliare un over dalla lista. Anche perché da Formello smentiscono ci siano centrali in uscita, nemmeno Gigot che si aspettava di giocare di più e che invece sta raccogliendo poco minutaggio, soprattutto in campionato. Altro nome caldo è quello di Daniele Ghilardi, la Lazio lo sta trattando per giugno (lo lascerebbe in prestito al Verona fino al termine della stagione), ma essendo un 2003, non occuperebbe posti in lista e chissà che non si decida di anticipare le mosse. In uscita, invece, c'è Elseid Hysaj che piace molto al Lecce, ma va trovata la quadra su un ingaggio da 2,8 milioni annui. Troppi per i salentini. L'agente del giocatore è alla ricerca di una soluzione. Così come l'entourage di Toma Basic che ha raccolto l'interesse di Valladolid e Getafe, senza però grandi sviluppi finora.

