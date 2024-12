Calciomercato Lazio | Fazzini vicino? Da Formello... E spunta un nome nuovo

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Fazzini avanza, anche se da Formello continuano a fare i pompieri, a predicare cautela e a smentire chiusure imminenti. Ma che i fari siano accesi sul talento empolese è fuor di dubbio. Lazio ed Empoli hanno un'intesa di massima sulla formula (prestito biennale, consentito per i giocatori under 21) e obbligo di riscatto, manca però quella sulle cifre. Corsi chiede un prestito oneroso di circa 2 milioni e riscatto fissato tra i 14 e i 15 milioni, il patron toscano spara alto perché non vorrebbe privarsi a gennaio di un pezzo pregiato della sua rosa. Mentre Lotito per ora a quelle cifre non arriva, considerando eccessiva la richiesta complessiva del collega. Tra domanda e offerta ballano circa 3-4 milioni, per questo non c'è voglia di esporsi in casa biancoceleste, dando per fatta un'operazione che al momento non lo è.

BERISHA - E anche per questo a Formello, la squadra mercato, sta attenzionando anche altri profili, tra questi c'è anche quello di Medon Berisha. Centrocampista centrale, con spiccate doti tecniche e visione di gioco, Berisha è un classe 2003, come Fazzini. Finora ha collezionato solo sei presenze in campionato, facendosi notare proprio contro la Lazio, nel match della giornata scorsa, è stato frenato da un serio problema muscolare che l'ha tenuto fuori quasi due mesi tra settembre e novembre e ora è alle prese con una nuova noia fisica. Ma il talento c'è e la Lazio sta sondando per capire se ci siano margini di manovra. Nato in Svizzera, ha scelto però la nazionale albanese con la quale ha giocato già tre gare, il Lecce l'ha prelevato nel 2022 dal settore giovanile dallo Young Boys. Berisha è uno dei nomi sul taccuino della Lazio.

