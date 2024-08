Calciomercato Lazio | Folorunsho, ore decisive: gli ultimi aggiornamenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio per acquistare servono uscite, ma non solo. Lotito si è impegnato a pagare gran parte del mercato il prossimo anno chiudendo affari in prestito con obbligo di riscatto. Ecco perché - riporta Corriere dello Sport - è disposto a regalare Folorunsho a Baroni solamente se il Napoli lo cederà in prestito con opzione. La valutazione è di 12 milioni con i bonus. Anche la Fiorentina sarebbe sulla mezzala, così come il Rennes - che avrebbe chiesto informazioni. Folorunsho, dalla sua, spingerà fino all'ultimo per tornare in biancoceleste, questa volta da "grande", in tutti i sensi. Valuterà altre opzioni solamente se l'operazione Lazio non decollerà. Baroni lo aspetta. Sarebbe inoltre tesserato da prodotto del vivaio, dunque aggiunto alla lista Serie A senza "sacrifici" da parte di qualche esubero. L'acquisto più probabile è a centrocampo, uno spiraglio va lasciato per la difesa. Non per l'attacco, assicurano da Formello.

TORNA ALLA HOMEPAGE