Calciomercato Lazio, giornata decisiva per Romagnoli e non solo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio si muove sul mercato e punta dritto verso Alessio Romagnoli. L'interesse della società per il calciatore, in scadenza con il Milan, è ormai nota e si vuole chiudere l'affare. Per questo oggi Lotito incontrerà gli agenti del difensore anche se l'offerta è certamente da migliorare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la prima prevedeva un ingaggio da 2 milioni più bonus alcuni difficilmente raggiungibili, quella che potrebbe far chiudere l'affare si aggira intorno ai 3,2 - 3,3 milioni a stagione più bonus. Romagnoli non ha mai negato di essere un tifoso biancoceleste e la passione per questi colori gioca un ruolo chiave nella trattativa.

DIFESA, LA SITUAZIONE - L'arrivo di Romagnoli esclude la permanenza di Acerbi: il difensore della Lazio sta valutando il suo futuro lontano da Roma e maggio Pastorello arriverà nella Capitale per definire le prossime mosse. Altro capitolo riguarda invece Patric: lo spagnolo è in scadenza e a gennaio sembrava a un passo dal trasferirsi al Valencia che è rimasto in pressing vista la possibilità di prenderlo a parametro zero. Lotito e Tare oggi presenteranno una proposta di rinnovo: l'offerta si aggira attorno a 1 milione a stagione più bonus legati alla presenze, gli spagnoli ne avevano offerto 1,2.