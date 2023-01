Calciomercato Lazio, il Cadice ci prova per Luis Alberto: la risposta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato di gennaio apre oggi e per quattro settimane catalizzerà l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. In casa Lazio resta da monitorare la situazione legata a Luis Alberto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Mago è stato richiesto in prestito secco dal Cadice, ricevendo un secco no dai biancocelesti. Non c'è margine per aprire una trattativa su determinate basi: senza un obbligo di riscatto a una cifra di almeno 20 milioni non se ne parla neanche. Oltre al cartellino per il club attualmente penultimo in Liga sarebbe un problema l'ingaggio di oltre 2,5 milioni netti. Con la stessa cifra il Cadice copre gli stipendi di una decina di giocatori. La situazione potrebbe cambiare se si muovessero Atletico Madrid o Siviglia, che però allo stato attuale non hanno presentato nessuna offerta.

INFORTUNI E LECCE - Luis Alberto non è un giocatore indispensabile nello scacchiere di Sarri. Dall'inizio della stagione il Comandante ha alternato lo spagnolo con Vecino dal 1' nella posizione di mezzala sinistra, ottenendo comunque dei buoni risultati fino a metà ottobre: il Mago spesso è risultato decisivo entrando a partita in corso, come a fine agosto quando una sua prodezza stese l'Inter all'Olimpico. Come riporta sempre la rassegna di Radiosei prima della trasferta di Bergamo c'è stato un incontro a Formello con il ds Tare presente in cui il numero 10 ha chiesto la cessione. Da allora Luis Alberto, tra vari infortuni lamentati e l'alternanza, ha giocato da titolare soltanto contro Salernitana e Roma (per le vicende legate alla diffida e poi squalifica di Milinkovic). Anche per Lecce è in dubbio a causa di un colpo al ginocchio beccato nell'amichevole contro l'Almeria: stavolta il Magio sta facendo il possibile per essere a disposizione di Sarri alla ripresa e nella giornata di Capodanno si è allenato da solo in palestra a Formello.