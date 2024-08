Calciomercato Lazio | Intrigo Cherki: spunta un nuovo nome per la corsia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Caccia all'esterno, è la richiesta esplicita di Baroni. Isaksen non è così sicuro della permanenza, piace Cherki del Lione che però ha tante richieste e una valutazione importante. La Lazio è pronta a stanziale 15 milioni, che però non potrebbero bastare. Venerdì 9 agosto il francese sarà impegnato nella finale delle Olimpiadi contro la Spagna, poi penserà al suo futuro, piace anche al Lipsia.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome nuovo per la corsia è quello di Enso Gonzalez, 19enne paraguaiano. E' il classe 2005 di cui parlava Lotito, acquistato lo scorso anno dal Wolverhampton. Gioca con la Primavera del club inglese, ma l'anno scorso ha centrato l'obiettivo dell'esordio in Premier League. Sinistro velenoso, dribbling facile, ama giocare sulla corsia di destra per rientrare sul suo piede forte. Anche lui ha partecipato alle Olimpiadi. La Lazio punta sui giovani, Fabiani ha parlato di modello Atalanta e Feyenoord. Gonzalez può essere il colpo nascosto per il futuro.