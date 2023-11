Calciomercato Lazio | Mercato tra presente e futuro: occhi su un talento del Lecce

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mercato vuol dire futuro che sia prossimo o più a lunga scadenza. Quindi gennaio, ma anche estate. Perché la Lazio studia il mercato anche in ottica prossima stagione quando uno dei pacchetti che sicuramente verrà ritoccato è quello degli esterni difensivi. Marusic piace in Arabia Saudita, Lazzari può diventare un obiettivo dell’Inter che difficilmente confermerà Cuadrado e potrebbe cedere Dumfries. Partisse uno dei due, Hysaj potrebbe allora tornare stabilmente a destra e a sinistra si studierebbe un nuovo innesto. Valeri farebbe di tutto per tornare a Roma, alla Lazio. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo offerto dalla Cremonese, è in scadenza a giugno, sogna di approdare a Formello già a gennaio, ma è un’ipotesi complessa. Più facile immaginare un trasferimento, a parametro zero, nella sessione estiva di mercato. Valeri è un’opzione low-cost, arriverebbe senza esborso per il cartellino e con un ingaggio contenuto. Ha caratteristiche di spinta, buon piede, simili a quelle di Pellegrini, dovrebbe studiare a scuola Sarri, è abituato a giocare a tutta fascia.

PROFILO EMERGENTE - Quella di Valeri è comunque un profilo da tenere in caldo, i contatti ci sono stati. Ma nelle ultime ore si registra l’interesse anche per un altro esterno mancino. Si tratta di Patrick Dorgu, classe 2004, talento purissimo del Lecce, scovato da Corvino in Danimarca, quando vestiva la maglia delle giovanili del Nordsjaelland. Il club salentino l’ha pagato circa 200 mila euro, oggi molto molto di più. Dorgu è appena entrato nel giro della nazionale danese under 21, non ha incrociato Isaksen che ora è in orbita nazionale maggiore. Dorgu è giovane, ha fisico e passo, soprattutto ha margini di crescita importanti, può essere un investimento intelligente. Il Lecce lo valuta già tra i 10 e i 15 milioni, è una valutazione destinata a salire, anche perché Dorgu sta giocando sempre di più, ha disputato da titolare le ultime due di campionato contro Roma e Milan, finora ha messo insieme 497’ in campionato, 573’ in stagione considerando anche la Coppa Italia. Sul ragazzo si stanno informando anche club inglesi e tedeschi, oltre a Juve, Milan e Roma. La Lazio ha sondato il terreno, può entrare in corsa per giugno, quando il pacchetto dei terzini subirà inevitabili cambiamenti.

