Calciomercato Lazio | Nel mirino c'è anche Samardzic. Ma prima serve...

CALCIOMERCATO LAZIO SAMARDZIC - Tante voci di corridoio, poche conferme. Sondaggi più che trattative, anche se a Formello qualcosa si sta muovendo. In queste ore circola con insistenza il nome di Lazar Samardzic. Un profilo che mette d'accordo tutti in casa Lazio, dalla dirigenza allo staff tecnico. E non è un caso che sulle sue tracce ci siano già due top club della Serie A. Il Napoli lo segue da tempo, tanto da aver allacciato i primi contatti con l'Udinese. In molti lo considerano l'erede di Zielinski, destinato a salutare dopo sette stagioni a Castel Volturno e la vittoria dello scudetto. Ed è proprio qui che si intreccia ancora il futuro della Lazio. Più di una volta il centrocampista polacco è stato associato al club di Lotito, ma il suo ingaggio è pesante e De Laurentiis ha promesso di non fare sconti nonostante sia in scadenza di contratto. Ma i campioni d'Italia non sono gli unici interessati a Samardzic: dopo il flop De Ketelaere, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul tedesco naturalizzato serbo per rinforzare la trequarti. Attenzione poi alle piste estere: anche in Inghilterra e Germania stanno prendendo informazioni sul classe 2002.

Lazio, Samardzic come erede di Sergej

Più di qualcuno sostiene che l'ex Lipsia nelle prossime settimane possa cambiare procuratore (attualmente è Karsten Rickart), affidandosi a un'agenzia di respiro internazionale. In molti hanno fiutato l'affare, le offerte sicuramente non mancano. Tornando alla Lazio, l'ipotesi Samardzic diventerebbe concreta solo in caso di addio di Milinkovic. Quasi un cambio della guardia: fuori un serbo, dentro un altro. Bisognerà comunque fare i conti con le richieste dell'Udinese. Per lasciarlo andare i friulani partiranno da una base d'asta non inferiore ai 25 milioni di euro, non pochi pensando che il ragazzo è in Italia da appena 9 mesi. "Samardzic è molto forte come lo era Zielinski all'Udinese. So che ha tantissime richieste, la scelta sarà sua", queste le parole di Andrea Carnevale. Tra i club interessati c'è anche la Lazio, ma un'offerta vera e propria ancora non è arrivata. Bisogna prima decifrare il futuro di Milinkovic.

