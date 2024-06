Calciomercato Lazio | Piace Samardzic: previsto un incontro con l'Udinese

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lazar Samardzic è un obiettivo concreto per il calciomercato estivo della Lazio. Può essere lui il nome giusto per ridare qualità al centrocampo biancoceleste dopo l'addio di Luis Alberto. Il talento serbo, che fu vicinissimo all'Inter la scorsa estate, era stato accostato anche a Napoli e Juventus. Come appreso dalla nostra redazione, è in programma domani un incontro tra la dirigenza della Lazio e quella dell'Udinese per capire se ci sono le condizioni per portare avanti l'operazione. Il club friulano vuole cedere e fare cassa per ricostruire la squadra dopo una stagione complicata chiusa comunque con il lieto fine salvezza. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi e novità importanti sulla questione Samardzic. Lazio in attesa, il ragazzo piace e non poco.

