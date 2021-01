Calciomercato Lazio, preso Kamenovic: i dettagli dell'operazione

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 - Conferme! Dimitrije Kamenovic sarà un nuovo giocatore della Lazio. Trovato l'accordo tra il club biancoceleste e il Cukaricki sulla base di circa 2,5 milioni bonus compresi. Il serbo sarà a Roma nei prossimi giorni, forse dopo il derby, per effettuare le visite mediche, poi tornerà alla base. Kamenovic resterà al Cukaricki per altri sei mesi, fino a luglio, si aggregherà alla Lazio per il ritiro estivo. Non sono previsti colpi di scena, il suo arrivo sarebbe anticipato solo in caso di forfait di Lulic. Ipotesi che a Formello nessuno vuole prendere in considerazione.

La Lazio lo stava trattando, ve lo avevamo raccontato qualche giorno fa, una pista reale, nonostante le smentite. Ora dalla Serbia rilanciano, parlano di chiusura, di fumata bianca scattata nelle ultime ore. La Lazio ha messo le mani su Dimitrije Kamenovic, lo rivela la testata serba “Zurnal” che svela anche le cifre dell’accordo tra i biancocelesti e il Cukaricki. Secondo il sito di Belgrado, la Lazio verserà nelle casse del club proprietario del cartellino circa 2,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno sinistro. Kamenovic sarà a Roma nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club, poi volerà ad Antalya dove il Cukaricki sta svolgendo il ritiro che anticipa la ripresa del campionato serbo. Il giocatore rimarrà in Serbia per altri sei mesi, terminerà la stagione con la maglia del Cukaricki in attesa di unirsi alla Lazio per il ritiro estivo e iniziare la nuova avventura in Serie A.

Pubblicato 13/01/21 ore 00:30