Calciomercato Lazio | Suggestione Chiesa per il futuro? Ecco lo scenario

CALCIOMERCATO LAZIO - Isaksen nel mirino delle big europee, la sua permanenza in estate non è scontata. La Lazio vorrebbe tenere il gioiellino danese, l’ha aspettato, c’ha creduto sempre, anche quando il rendimento era altalenante. Poi però bisogna fare i conti con il mercato e con eventuali offerte monstre. La Lazio parte da una valutazione da 50 milioni di euro, sotto non si va, almeno questo quanto trapela. Se dovessero palesarsi proposte del genere se ne parlerà, ma solo a determinate condizioni. Nel frattempo occhio anche alle possibilità in entrata.

INGAGGIO - Federico Chiesa gioca poco e niente a Liverpool, solo 25’ in Premier divisi in tre apparizioni, undici le presenze totali per un complessivo di 194’. Slot non lo vede, non è un giocatore che rientra nelle rotazioni offensive e ormai i Reds sono in corsa solo su una competizione, quindi gli spazi saranno sempre più ridotti. La Lazio s’è informata, nonostante le smentite che piovono da Formello. È una pista molto complicata, non tanto per le condizioni che porrebbe il Liverpool (pronto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto per circa 15 milioni), ma per l’ingaggio del classe ’97. Chiesa in Inghilterra guadagna circa 7 milioni a stagione, un’enormità per le casse della Lazio che potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi solo se il Liverpool partecipasse al pagamento dello stipendio del giocatore.

EVOLUZIONE - Per questo da Formello la pista Chiesa viene smentita, inutile creare aspettative, perché per creare una trattativa servirebbero tanti incastri. Ovvio che se la Lazio andasse in Champions la pista diventerebbe meno difficile, anche perché Chiesa preferirebbe approdare in un club che milita nel massimo torneo europeo. Resta però una suggestione quella di Chiesa in biancoceleste, un’idea che per ora è tale e che solo il tempo dirà se potrà svilupparsi in maniera più concreta.

