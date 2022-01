DIRETTA - Lazio - Udinese 0-0: si riparte, un cambio per Cioffi

Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale

Martedì 18 gennaio 2022, ore 17:30

Stadio Olimpico, Roma

Lazio - Udinese 0-0

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva (45' Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi (71' Immobile), Zaccagni (45' Raul Moro).

A disp.: Strakosha, Adamonis, Hysaj, Vavro, Floriani M., Bertini, Jony, Romero.

All.: Maurizio Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Zeegelaar; Soppy, Jajalo (77' Arslan), Walace, Samardzic, Udogie; Success (67' Beto), Pussetto.

A disp.: Santurro, Piana, Nuytinck, Cocetta, Makengo, Pinzi, Castagnaviz, Damiani, Ianesi, Nestorovski.

All.: Gabriele Cioffi

Arbitro: Daniele Minelli (sez. di Varese); Assistenti: Mauro Galetto - Salvatore Affatato; IV uomo: Luca Massimi; V.A.R.: Antonio Rapuano; A.V.A.R.: Stefano Liberti

Ammoniti: 10' Becao (U), 42' Zeegelaar (U), 48' Pussetto, 52' Luiz Felipe (L), 63' Patric (L), 78' Cataldi (L).

1° TEMPO SUPPLEMENTARE

95' Luis Alberto cerca Milinkovic, ma sbaglia l'ennesimo passaggio. La palla arriva direttamente a Silvestri.

91' Luiz Felipe in verticale per Immobile, "braccato" da Arslan e Becao.

90' Si riparte. Per l'Udinese, esce Walace ed entra Makengo.

SECONDO TEMPO

90'+4 Triplice fischio. Il risultato rimane 0-0, si andrà ai tempi supplementari.

90'+3' Prodigioso intervento di Reina in uscita, che allontana in questo modo il pericolo Beto.

90' Scontro Soppy - Patric, con il primo che "frana" sul secondo. Sanitari in campo quando viene comunicato che si giocherà fino al 94'.

88' Lungo lancio di Milinkovic per Immobile, che va al tiro senza inquadrare la porta. Tuttavia, l'attaccante era ancora in posizione di off-side.

87' Occasione incredibile per la Lazio, prima con Milinkovic e poi con Raul Moro. La conclusione dello spagnolo viene "murata" da Udogie.

84' Contatto irregolare di Udogie che fa sbilanciare Lazzari e lo ferma nella corsa. Per l'arbitro non c'è nulla, dalle immagini l'interpretazione non appare corretta.

82' Primo squillo di Raul Moro, che conclude col destro. Il tiro è morbido e largo rispetto alla porta difesa da Silvestri.

80' Altro cambio per Sarri: esce Marusic, entra Hysaj.

79' Contropiede Lazio: Luis Alberto serve Immobile ma il passaggio è troppo lungo e l'attaccante non può arrivarci.

78' Fallo tattico di Cataldi su Pussetto, il centrocampista rimedia l'ammonizione.

77' Cambio per Cioffi: fuori Jajalo, dentro Arslan.

76' Calcio d'angolo Lazio: batte Luis Alberto, allontana Walace. Marusic recupera e tenta la conclusione, ma la palla è fuori misura.

74' Luis Alberto crossa in area di rigore, interviene in scivolata Jajalo.

72' Occasione Udinese: strappo su Luiz Felipe di Beto, che poi prova il tunnel su Reina. Il portiere chiude bene e fa ripartire i suoi.

72' Immobile, appena entrato, viene servito da Cataldi e calcia in porta senza inquadrarne lo specchio. Tuttavia, l'attaccante era in posizione di off-side.

71' Sostituzione Lazio: esce Muriqi, entra Immobile!

67' Primo cambio per Cioffi: esce Success, entra Beto.

63' Success va via a Patric e lo fa ammonire. L'attaccante nigeriano rimane qualche secondo a terra, lamente giramenti di testa.

62' Vola Milinkovic ad anticipare la palla messa in area ancora da Samardzic.

61' Samardzic ci prova ancora, la conclusione viene deviata in angolo da Cataldi. Intanto, Immobile e Hysaj iniziano il riscaldamento.

59' Qualche pericolo di troppo per la Lazio. Samardzic per Success: Marusic non interviene, Reina devia in angolo.

55' Sbracciata di Soppy ai danni di Raul Moro. Lo spagnolo riceve le cure da parte dei sanitari, può proseguire la sua sfida.

54' Lazzari cerca Luis Alberto, anticipa Samardzic che fa in modo che la palla arrivi direttamente a Silvestri.

52' Duro l'intervento di Luiz Felipe su Success: il brasiliano rimedia un inevitabile cartellino giallo.

50' Luis Alberto dalla bandierina per Muriqi, che arriva sulla palla ma non ha la forza per spingerla in porta.

50' Anderson va al cross, deviazione di Zeegelaar e Udogie. Sarà calcio d'angolo per la Lazio.

48' Pussetto ostacola il rinvio veloce di Reina e viene ammonito dall'arbitro.

48' Samardzic crossa in area di rigore, Lazzari allontana. Sulla ribattuta, ci prova Walace ma alla fine la palla arriva agevolemente a Reina.

45' Si riparte! Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio - Udinese.

45' Si concretizzano i due cambi: Raul Moro al posto di Zaccagni, Cataldi sostituisce Leiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Due calciatori della Lazio stanno per entrare in campo, si tratta di Cataldi e Raul Moro. Entrami sono a colloquio con il vice Martusciello.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo di Lazio - Udinese.

45'+1' Zaccagni rientra in campo ma zoppica visibilmente. La sensazione è che si voglia forzare per questi due minuti, attendere l'intervallo e comprendere l'entità dell'infortunio.

45' Comunicato in questo momento l'extra time, si giocherà fino al 47'.

45' Sanitari in campo per Zaccagni, che finisce a terra dopo il duello con Success. Dalle immagini si dovrebbe trattare di una distorsione nella parte del ginocchio.

44' Va Luis Alberto, ma la palla è bassa: recupera prima Pussetto, poi Success.

42' Intervento scomposto di Zeegelaar su Luis Alberto: Minelli estrae il cartellino giallo ai suoi danni.

41' Samardzic sul punto di battuta, ma non riesce a far abbassare il tiro come avrebbe voluto. La palla è alta.

41' Contatto Patric - Success, l'arbitro dà il calcio di punizione all'Udinese. Qualche dubbio sulla reale entità del contatto.

40' Samardzic tenta la conclusione dalla lunga distanza, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

39' Grande intervento di Marusic che mura il sinistro di Success, servito in modo magistrale da Pussetto.

37' Lancio lungo di Luis Alberto all'indirizzo di Zaccagni: c'è l'anticipo della retroguardia bianconera.

34' Anderson chiede troppo a se stesso volendo saltare sia Walace che Zeegelaar sulla fascia. Non ci riesce, riparte l'Udinese.

31' Pussetto non ci arriva, Udogie mette in out spingendo Zaccagni. Toccherà alla Lazio rimettere la palla in gioco.

30' Anderson dritto su Udogie. Calcio di punizione per l'Udinese da posizione interessantissima.

28' Anderson in verticale per Milinkovic per crossa in area all'indirizzo di Muriqi. L'attaccante non ci arriva, recupera l'Udinese.

25' Luis Alberto per Muriqi, che chiama in causa Zaccagni. L'arbitro ferma l'azione per posizione di off-side del kosovaro sul passaggio dello spagnolo.

24' Udogie crossa per Pussetto, ma il pallone è troppo lungo. Lo recupera Soppy che fa ripartire il giro palla friulano.

23' Bel taglio di Felipe Anderson, provvidenziale l'intervento in uscita di Silvestri.

22' Gran palla di Anderson per Muriqi, che stacca di testa senza mettere in difficoltà Silvestri.

21' Felipe Anderson crossa in area, Luis Alberto a rimorchio. Lo spagnolo stoppa la palla e si prepara al tiro, ma ci pensa troppo e si lascia recuperare dalla difesa bianconera.

20' Zaccagni supera Soppy e mette il pallone in mezzo all'area. Tuttavia, il cross è troppo alto, Muriqi non può arrivarci.

18' Anderson crossa in area di rigore, Becao interviene su Muriqi che finisce a terra. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

17' L'Udinese esce bene e si fa pericolosa, Milinkovic interviene fallosamente su Success: calcio di punizione per l'Udinese.

14' Intervento duro di Becao su Lucas Leiva. Arriva solamente il richiamo verbale dell'arbitro, che non estrae il cartellino giallo.

12' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Muriqi svetta e colpisce di testa. Grande risposta di Silvestri.

11' Luis Alberto va direttamente in porta. Pussetto, in anticipo su Luiz Felipe, devia la palla in angolo.

10' Zaccagni s'infila in mezzo a quattro maglie dell'Udinese, subisce fallo e si conquista un ottimo calcio di punizione. Ammonito Becao.

7' Brivido per la Lazio. La palla percorre l'intera area di rigore, Success manca per un pelo la conclusione.

6' Pussetto salta Luiz Felipe e il brasiliano commette fallo. L'arbitro dà la punizione all'Udinese.

5' Milinkovic per Felipe Anderson, che tenta la progressione sulla fascia. Zeegelaar lo ferma di fisico.

4' Success per il velo di Pussetto, ottima la copertura di Marusic che evita che la palla finisca a Jajalo.

3' Palla dentro per Milinkovic, che manca l'aggancio e si fa recuperare dalla difesa bianconera.

3' Udogie lotta con Milinkovic ma commette fallo: l'arbitro concede il calcio di punizione alla Lazio.

2' Giro palla della Lazio, che mantiene il possesso in questi primissimi minuti della sfida.

1' Fischia l'arbitro Minelli: inizia ora Lazio - Udinese!

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Nell'immediato pre-gara, è intervenuto ai microfoni di Italia Uno il ds Igli Tare: "Su Muriqi tutte balle, non è vero niente" (QUI le dichiarazioni complete).

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Udinese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti, reduci dalla vittoria contro la Salernitana, iniziano contro i bianconeri il proprio percorso nella competizione nazionale. La vincente del match odierno sfiderà il Milan, uscito indenne dalla gara contro il Genoa. Gli uomini di Sarri, lontani al momento dalla zona Champions, potrebbero utilizzare la Coppa Italia per centrare comunque la qualificazione alle coppe europee. Di fronte a loro il gruppo di Cioffi, uscito sconfitto sia dall'incontro contro la Juventus all'Allianz che dalla partita contro l'Atalanta. A quattro punti di distanza dal Cagliari terzultimo, l'Udinese rischia di navigare in acque tutt'altro che sicure. Fischio d'inizio alle 17.30.

