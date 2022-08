FORMELLO - Lazio, Provedel si prende i pali. Che dubbi a centrocampo...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pedro c’è, prova a destra e a sinistra durante la rifinitura di stamattina, è pronto all'esordio stagionale. Sarri, salvo sorprese, lo sgancerà nel corso della ripresa. Un’arma offensiva in più, lo spagnolo. Nel tridente saranno confermati Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Il dubbio maggiore di formazione è a centrocampo dove c’è una maglia per tre: si giocano il posto Basic, Luis Alberto e Vecino. Il croato, sostituito dopo pochi minuti con il Bologna per l’espulsione di Maximiano, dovrebbe ritrovare spazio tra i titolari. La scelta non è così scontata.

DECISIONI. In regia Cataldi di nuovo in vantaggio su Marcos Antonio, non utilizzato nel debutto in campionato di domenica scorsa. Milinkovic naturalmente non è in discussione. Tra i pali, con Provedel protagonista, dovrebbe esserci l’unico cambio rispetto alla prima giornata. In difesa probabile stessa linea, quindi: Lazzari e Marusic sulle fasce, Patric e Romagnoli al centro. A disposizione Casale, di ritorno del turno di squalifica.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Hysaj, Casale, GIla, Radu, Kamenovic, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.