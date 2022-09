Lazio, confronto Sarri - squadra: la promessa di Immobile e Milinkovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' arrivato il tempo, inevitabile, del confronto. Dopo il brutto e pesante scivolone della Lazio in Danimarca Maurizio Sarri sta cercando il bandolo della matassa. Un ko arrivato come un fulmine a ciel sereno per il modo in cui si è realizzato. I vecchi fantasmi della passata stagione e dei crolli dello scorso campionato sono tornati a farsi vedere. Ora l'unico obiettivo è lasciarsi tutto alle spalle e puntare la Cremonese, prossimo impegno dei biancocelesti domenica alle 15.00.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei squadra e staff non sono tornati a Roma ma sono volati direttamente alla volta di Piacenza proprio per preparare la sfida di domenica. Ieri il discorso del mister, durato circa 40 minuti, che ha redarguito i suoi giocatori: troppo presuntuosi e superficiali, mentalità sbagliata e troppa autostima. Questi gli ingredienti che hanno condito la prestazione contro il Midtjylland.

Non solo, Sarri si è reso conto di essere stato duro in pubblico e quindi ha cercato di smorzare i toni spostando l'attenzione sull'impegno di domenica, l'ultimo prima della sosta, per non appesantire ulteriormente il clima. La promessa di una reazione è arrivata dalla squadra, tra i primi ad assicurarlo al mister Immobile e Milinkovic.