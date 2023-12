Lazio, emergenza Sarri: un mese senza Immobile e Luis Alberto?

RASSEGNA STAMPA - Emergenza Lazio. La trasferta di Empoli ha lasciato tre punti, ma anche l'amaro in bocca per i due infortuni nel primo tempo. Immobile ha riportati un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra. Spera di recuperare in 15/20 giorni ma è una previsione ottimistica. Potrebbe volerci di più.

Oggi gli esami di Luis Alberto. Come riporta il Corriere dello Sport, si teme una lesione e quindi uno stop di un mese o più. Sarri rischia di dover fare a meno di due pilastri per un lungo periodo. Entrambi sono da considerare praticamente indisponibili per gli ottavi di Coppa Italia nel probabile derby con la Roma. A rischio anche la Supercoppa Italiana in Arabia.

La semifinale con l'Inter di Inzaghi è in programma venerdì 19 gennaio alle 20:00, mentre l'eventuale finalissima il lunedì successivo, 22 gennaio, sempre allo stesso orario. Il Comandante spera di recuperare il 10 e il 17 che per il momento restano ai box. Out con il Frosinone, Udinese e Lecce. Attenzione perché a fine gennaio c'è anche lo scontro diretto con il Napoli.