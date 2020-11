Lazio, Immobile si muove da solo: fatti due tamponi privatamente

LAZIO, IMMOBILE - Per Immobile niente Italia e dunque presumibile positività al solito gene "N" confermata. L'attaccante della Lazio sperava di raggiungere a Reggio Emilia, dove la Nazionale questa sera sfiderà la Polonia per la gara di Nations League, i suoi compagni azzurri e invece è rimasto a casa. Come riporta la rassegna di Radiosei, Ciro, disorientato e stanco di questo balletto dei tamponi con risultati alterni, si sarebbe rivolto privatamente a due laboratori di Roma per sottoporsi a nuovi controlli molecolari, fatti a casa per non violare la quarantena. L'esito lo avrà oggi ma non cambierà le cose: essendo analisi private, Immobile non potrà giocare Italia-Polonia. Qualora i tamponi dovessero dare risultato negativo, forse Ciro potrebbe esserci per la partita contro la Bosnia. Sono controanalisi fatte in privato che servono ad aggiungere due responsi in più, ma per dare il via libera definitivo al ritorno del bomber in campo c'è bisogno dei tamponi istituzionali. L'attesa di Immobile continua.

Italia - Polonia, le probabili formazioni: Acerbi dal 1', Immobile out

Lazio, Immobile resta a casa e salta la Nazionale

Torna alla home page