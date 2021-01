Lazio, Musacchio arrivato a Roma: “Contento di essere qui” - FOTO&VIDEO

È Mateo Musacchio il calciatore scelto dalla Lazio come nuovo acquisto per sostituire Luiz Felipe. Il calciatore ex Milan è arrivato a Roma in serata con il treno e domani mattina svolgerà le visite mediche per poi procedere alla firma del contratto e mettersi a disposizione di mister Inzaghi. Il difensore arriva nella Capitale per sei mesi con opzione per altri due anni legata a presenze e obiettivi. "Contento di essere qui", queste le prime parole del giocatore che presto indosserà la maglia biancoceleste.



