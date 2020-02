Parma - Lazio, Inzaghi riparte da Immobile: dal 2010 nessuno come lui in A

PARMA-LAZIO, IMMOBILE - Contro il Verona lui e la Lazio si sono presi un turno di stop sotto porta, ma già con il Parma l’idea della squadra di Inzaghi e di Immobile è quella di ripartire segnando e vincendo. Lo 0-0 con gli scaligeri ha interrotto una striscia lunghissima, la più lunga d’Europa con 65 partite in cui la Lazio è andata in rete. Il Parma è l’occasione per ritornare sul cammino del gol e per questo i biancocelesti si affidano come sempre a Immobile che, come riporta la rassegna a cura di Radiosei, nelle ultime sfide contro i gialloblù ha sempre segnato (due con il Torino e due con la Lazio). Ma soprattutto, Ciro è il bomber degli ultimi dieci anni della Serie A: nessuno come lui dal 2010, nemmeno Higuain, Icardi, Quagliarella o Di Natale, è riuscito a timbrare il cartellino più di Immobile: 124 centri (92 con la Lazio, 27 con il Torino, 5 con il Genoa. Ora è a 25 gol in 22 giornate, solo Angelillo (58-59) ci era riuscito. Punta al record di Higuain, quello dei 36 gol in 35 partite. Può farlo, si inizia da Parma.

