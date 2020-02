Parma - Lazio, esodo biancoceleste: 3.000 tagliandi venduti

Un'altra battaglia, un altro round di un campionato che non permette di fermarsi. La Lazio va a Parma per continuare a sognare, per inserire l'ennesimo tassello di un puzzle incredibile. Sarà la terza partita in una settimana, occorre stringere i denti e lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Come fare se non con l'aiuto immancabile dei tifosi? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il popolo laziale si riverserà in massa a Parma. Un vero e proprio esodo, una folla oceanica pronta a travolgere la città. Fino a ieri 3.000 biglietti venduti, ne rimangono 800 disponibili. C'è ancora un giorno e mezzo per acquistarli, il tempo stringe. Quella di Parma è una trasferta particolarmente amata dai tifosi della Lazio, nell'ottobre 2018 erano stati 4.000 i supporter presenti al Tardini. Servirà tutto il sostegno possibile per spazzare via la prossima insidia, tutto l'amore del caso per alimentare un sogno che al solo nome fa venire i brividi. I laziali ci sono, ma in campo serviranno 11 leoni.

Pubblicato il 7/02 alle ore 08:20