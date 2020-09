Italia, Immobile: "Con la Finlandia la mia rete più importante. Che emozione il gol di Tardelli" - VD

È stato il gol l'argomento principale dell'intervista a Ciro Immobile apparsa sul canale Twitter della Nazionale italiana. L'attaccante della Lazio si sta preparando alla partita di domani contro l'Olanda in cui partirà da titolare cercando di fare ciò che gli riesce meglio, andare a segno. Intanto il detentore dell'ultima Scarpa d'Oro ha ripercorso quelle che sono per lui le reti più importanti dell'Italia.

I GOL - "Il gol della Nazonale che ricordo con più piacere è quello di Grosso contro la Germania, ma quello che mi emoziona di più è quello di Tardelli, anche per l’esultanza. Chi sono gli attaccanti della Nazionale a cui mi sono ispirato? Toni, Gilardino, Del Piero, Totti, Inzaghi sono stati i protagonisti della vittoria del 2006 e io guardavo loro, ma tutti mi hanno detto che somiglio a Paolo Rossi. Il mio gol in azzurro a cui sono più legato? Quello in Finlandia, era tanto che non segnavo in Nazionale e mi sono liberato di un peso. È stato anche un gol importante. Il gol più importante durante le qualificazioni? Forse quello con la Bosnia all’andata, perché è stata una partita sofferta e l'ultima della stagione, ci ha dato una spinta in più."

Pubblicato ieri alle 12:30