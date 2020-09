Italia, in Olanda sarà turnover: Immobile verso una maglia da titolare

Dopo la sfida contro la Bosnia, l'Italia di Roberto Mancini lunedì alla Amsterdam Arena affronterà l'Olanda. Per questa gara, il ct operà per il turnover, considerando la condizione fisica ancora approssimativa di questi tempi post lockdown, l'impossibilità per molti azzurri di affrontare due impegni in 72 ore e per alcune staffette già annunciate. Tra cui quella tra Belotti e Immobile. Il bomber della Lazio, entrato a partita in corso contro la Bosnia, questa volta partirà dall'inizio. Degli undici schierati a Firenze, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbero essere confermati solamente Bonucci e Barella. Il primo farà coppia con Chiellini, rimasto in panchina per la svista del ct Mancini che ha sbagliato nome nella lista ufficiale, inserendo Acerbi al suo posto. Probabile l'alternanza sugli esterni, con Mancini, Spinazzola, Di Lorenzo e D'Ambrosio per due posti. A centrocampo è atteso il rientro di Jorginho, con Zaniolo al posto di Pellegrini. Ai lati di Immobile, potrebbe esserci Kean e poi uno tra Insigne, El Shaarawy e Orsolini.

