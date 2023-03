Italia - Inghilterra, una sfida che l'Europa ricorda bene: probabili formazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si ferma il campionato di Serie A per far spazio alla Nazionale. Gli azzurri saranno impegnati allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra di Southgate giovedì 23 marzo alle 20.45 per le qualificazioni agli Europei del 2024. Dopo il ko di Provedel a causa di un forte attacco influenzale, Mancini ha virato su Carnesecchi come vice Donnarumma. Il 4-3-3 dell'Italia andrebbe così a comporsi:

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Darmian, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Spinazzola; Berardi, Scamacca, Grifo. All. Mancini.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Rashford, Grealish; Kane. All. Gareth Southgate.