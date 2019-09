Lazio, anche Dziczek in gol: il centrocampista è leader della Polonia U21

La sosta per le nazionali continua a far sorridere la Lazio. E non solo, in questo caso, visto che ufficialmente Patryk Dziczek è in prestito alla Salernitana. Il centrocampista polacco è un vero e proprio leader della Polonia Under 21 e anche lui, come Berisha, rientrerà alla base dopo aver timbrato il cartellino con la sua nazionale. L'ex Piast Gliwice ha giocato tutti i 90 minuti delle prime due giornate del girone di qualificazione ai prossimi europei di categoria, siglando il gol del definitivo 4-0 nel match contro l'Estonia di ieri. Dziczek è il rigorista della squadra e proprio su penalty, al 94', ha chiuso una partita largamente dominata dai suoi. La Polonia ha vinto entrambe le sfide di apertura del gruppo 5 (nell'altra ha sconfitto 1-0 la Lettonia), che ora guida in testa alla classifica a punteggio pieno.

