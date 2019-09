Lazio - Nazionali, panchina per Luiz Felipe con il Brasile

Nessun minuto per Luiz Felipe nel successo del Brasile per 3-1 sul Cile. Dopo aver giocato la parte finale dell’ultimo impegno amichevole, il difensore biancoceleste parte fuori e non è tra i sei cambi effettuati a partita in corso da André Jardine. Il tecnico dell’Under 23 olimpica, nella seconda e ultima sfida del ciclo di impegni previsto dalla Fifa a settembre, conferma la stessa formazione che quattro giorni fa ha affrontato e battuto 2-0 la Colombia sempre a San Paolo. Al Pacaembu lo scarto è lo stesso grazie alla doppietta di Matheus Cunha e al gol di Antony. Di Davila il momentaneo pareggio, siglato su un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Lyanco. Poi espulso nella ripresa insieme a Ibacache in un principio di rissa. A ottobre i prossimi test per la selezione brasiliana prima della pre-Olimpiade in Colombia che assegnerà due posti per Tokyo 2020. I verdeoro sono campioni in carica dopo il successo ai rigori di Rio 2016 contro la Germania.