Mondiale femminile, l'Italia sfiderà l'Olanda: il quadro completo dei quarti

Sembra una favola quella dell'Italia che oggi, battendo la Cina per 2-0, ha conquistato i quarti di finale del Mondiale femminile. Ad attendere le azzurre ci sarà l'Olanda che ha sconfitto il Giappone agli ottavi per 2-1. Sarà una sfida difficile per le ragazze del ct Bertolini, che sabato dovranno vedersela contro le campionesse d'Europa in carica. Di seguito il quadro completo dei quarti di finale:

- giovedì 27 giugno, ore 21 a Le Havre - Norvegia-Inghilterra

- venerdì 28 giugno, ore 21 a Parigi - Francia-Stati Uniti

- sabato 29 giugno, ore 15 a Valenciennes - Italia-Olanda

- sabato 29 giugno, ore 18.30 a Rennes - Germania-Svezia

