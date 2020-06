Assemblea di Lega, sul tavolo la formula playoff: arriva la proposta di Gravina

Lo scudetto se lo giocheranno le prime 4 in classifica. Questo perché nessuna è disposta a mettere in discussione anche il piazzamento in Champions League. Discorso leggermente più articolato per quanto riguarda le retrocessioni. Nonostante l'imminente sblocco della quarantena soft, che di fatto eviterebbe nuove interruzioni, oggi in Lega Serie A arriva la proposta playoff e playout, riporta il Messaggero. L’ultima andrà direttamente in serie B, ma c’è la possibilità che possa andarci anche la penultima. Le quattro squadre sopra si giocheranno i posti, o il posto, restante. Presidenti contrari all'idea completa e per questo non hanno varato nessun tipo di piano o controproposta. Il presidente Gravina, invece, ha già stilato la sua formula ideale, con quest'ipotesi che avrebbe un vincolo d'attuabilità fino al 10 luglio. Il calcio non rischia più, ma è necessario dar seguito alla delibera dell'ultimo Consiglio Federale che li prevede in caso di nuovo stop.