Atalanta - Lazio "corre" con Lookman e Zaccagni: parabole diverse, stesso sprint

Acceleri chi può, questo è il momento giusto. Cinque partite alla sosta per il Mondiale: Atalanta e Lazio sono là, seconda e quinta. La sfida di domani non deciderà nulla, ma potrà determinare più di qualcosa. Da anni, infatti, è uno scontro diretto con vista sull'Europa e "sgasare" in certe partite non dà solo diritto a punti in classifica. Sgasare come fanno Ademola Lookman e Mattia Zaccagni. Percorrendo strade diverse. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lookman prima della Dea viaggiava per linee esterne, Gasperini l'ha telecomandato lungo strade più confinanti con la porta. Zaccagni, al contrario, nel Verona era uno dei due trequartisti, Sarri lo vuole più defilato.

Nella Lazio, anche Felipe Anderson e Pedro non scherzano nello sprint, come Lazzari e Marusic che raggiungono picchi di velocità mica da ridere. Ma questo Zaccagni dà qualcosa in più. E dovrà farlo a maggior ragione a Bergamo, quando il brasiliano giocherà da falso nueve. Si scambierà spesso posizione con Pedro. Zaccagni no, rimarrà sulla fascia, è lì che può proporre le sue accelerazioni micidiali. Un ruolo che gli calza a pennello, ma che ha iniziato a fare stabilmente solo dopo lo sbarco a Formello. "Sono migliorato molto nella fase conclusiva, cercherò di fare ancora meglio". Chissà, forse già domani a Bergamo, quando Sarri avrà un disperato bisogno di gol alternativi a quelli del grande assente Immobile.

