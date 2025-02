Attesa per Lazio-Napoli: i numeri e le statistiche del match

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha l’occasione di entrare nella storia: con un'eventuale vittoria sul Napoli, si registrerebbero tre vittorie in una sola stagione contro i partenopei per la prima volta dal 1994/95, quando l'impresa riuscì con Zeman in panchina. Quest’anno, con Baroni alla guida, i biancocelesti hanno già vinto 1-0 al Maradona in campionato e 3-1 all’Olimpico in Coppa Italia.

Nonostante la Lazio si trovi nelle prime quattro posizioni dopo 24 giornate per la prima volta dal 2019/20, come ricorda il Corriere dello Sport, il rendimento casalingo in campionato è stato incostante: una sola vittoria nelle ultime cinque gare interne (2N, 2P), proprio nell’ultimo turno contro il Monza. In precedenza, erano arrivate sconfitte con Inter e Fiorentina e pareggi con Atalanta e Como.

Mattia Zaccagni è l’unico giocatore italiano ad aver già raggiunto quota cinque gol e cinque assist in questa Serie A. Contro il Napoli ha un buon feeling: nelle ultime tre sfide casalinghe in campionato contro gli azzurri ha segnato due reti e servito un assist.

Lazio e Napoli sono due squadre che non mollano mai. I partenopei hanno guadagnato nove punti con gol segnati dopo il 75', mentre i biancocelesti otto. Occhio dunque agli ultimi minuti.