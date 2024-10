Baroni si è preso la Lazio: acclamato dalla Curva Nord allo stadio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - I cori che nessuno si aspettava, o comunque non così presto, neanche lo stesso Baroni. Il tecnico ha conquistato tutti, si è preso la Lazio con umiltà e duro lavoro. Ormai lo scetticismo iniziale è solo un lontano ricordo, c'è solo amore nei confronti dell'allenatore toscano, tanto che nella partita contro il Genoa si è alzato il primo coro verso di lui.

Il tecnico era talmente concentrato nel dare indicazioni tattiche che non se ne è neanche accorto, quindi la Curva lo ha riproposto più rumorosamente. Nessuna risposta neanche in questo caso, ma come spiega il Corriere dello Sport, ci ha pensato il vice Del Rosso ad avvisare Baroni, che prontamente si è girato verso il settore caldo dello stadio ringraziando e applaudendo a sua volta. Queste le sue parole al termine del match: "Non avevo sentito nulla e mi dispiace. Questo fa capire quanto fossi preso dalla gara. I complimenti fanno piacere. Poteva starci lo scetticismo iniziale nei miei confronti, ma lo ribadisco ora: lavorerò a testa bassa e darò sempre tutto. Sento un grande senso di appartenenza".

Un amore viscerale per i suoi nuovi tifosi, che ha difeso in diretta tv mettendoci la faccia dopo la gara con il Twente: "In Olanda c'è stata una situazione spiacevoli per i nostri tifosi che hanno avuto un 'disagio'. Questa vittoria è per loro".