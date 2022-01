Bologna - Inter, si va verso lo 0-3 per una distinta: Calhanoglu e la Lazio in attesa

Un vero e proprio caos quello che ha caratterizzato la prima giornata di Serie A del 2022. Quattro gare rinviate, senza autorizzazione della Lega calcio, a causa degli stop imposti ad alcuni club dalle varie Asl del territorio dopo i tanti casi di positività al Covid. Tra i match che non si sono giocati anche quello tra Bologna e Inter che però rischia di diventare un vero e proprio giallo. La distinta della squadra di Mihajlovic, che viene compilata online un giorno prima e poi rivista nel giorno della gara, non è stata rimossa ma anzi è diventata ufficiale finendo nelle mani dell'arbitro e dell'Inter. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei di norma se si presenta una distinta e poi non si scende in campo il rischo è quello della sconfitta per 0-3 a tavolino anche se in questo particolare caso sarà il Giudice Sportivo a decidere la linea da adottare.

In questa situazione si apre anche il caso legato a Calhanoglu. Se infatti verrà assegnata la vittoria per 0-3 a tavolino ai nerazzurri il calciatore potrà scendere in campo nel prossimo turno di campionato contro la Lazio perché di fatto è come se la gara del Dall'Ara si fosse giocata e lui avesse scontato il suo turno di squalifica, in caso contrario e quindi in caso di gara sub judice, Calhanoglu non potrebbe prendere parte al match.